Los ecos del papa Francisco continúan en el mundo, pues la partida del sumo pontífice deja miles de preguntas sin responder. Jorge Mario Bergoglio nació el 17 de diciembre de 1936 en Buenos Aires, Argentina, tierra que lo vio crecer y proyectarse como líder dentro del catolicismo.

(Vea también: Última foto que el papa Francisco se habría sacado con una colombiana: “Orar a su lado”)

En marzo de 2013, el arzobispo de Buenos Aires fue elegido como el sucesor de Joseph Aloisius Ratzinger (Benedicto XVI), quien renunció al cargo y obligó al desarrollo de un nuevo cónclave, en el que el argentino arrasó y se consagró como el máximo líder de la Iglesia católica en el mundo.

Desde aquel entonces, Jorge Mario Bergoglio dejó de ver el tradicional obelisco de Buenos Aires, para toparse a diario con la Plaza de San Pedro y los alrededores del Vaticano. Durante más de 11 años, millones de argentinos se preguntaron sobre por qué el papa no visitó a su país, pues la ilusión era evidente.

Tanto Benedicto como Juan Pablo II visitaron sus países, Alemania y Polonia, respectivamente. Por su parte, Francisco adelantó varias visitas pastorales y en Sudamérica estuvo en diferentes territorios, destacando Brasil, Chile, Perú, México, Paraguay y Colombia, pero Argentina quedó esperando.

Hace algunos meses, durante un vuelo, el sumo pontífice confesó las razones por las que no había podido ir a su país, viaje que desafortunadamente quedó en su lista de pendientes.

Con el humor que lo caracterizaba, aseguró que había sido suficiente con los 76 años que vivió en dicho territorio (entre risas); sin embargo, luego explicó que la visita estuvo programada para finales de 2017, pero por temas electorales, tuvo que aplazarlo.

“Esto va unido a la pregunta: ¿Cuándo voy a Argentina? ¿Por qué no voy? Yo respondo siempre, un poco irónicamente: ‘He estado 76 años en Argentina, suficiente ¿no?’. Pero, hay algo que no sé por qué no se dice. Estuvo programado un viaje a Argentina en noviembre de 2017. Se comenzaba a trabajar, se hacía Chile, Argentina y Uruguay”, indicó Francisco.