El sueño de alcanzar un mejor nivel de vida y más estabilidad económica en Estados Unidos, se puede ver trancado por cosas que, aunque se ven muy simples, pueden terminar en la negación de la visa y, de paso, con el fin de alcanzar esas metas que se trazó antes de partir a esa nación norteamericana.

Pues bien, esto fue lo que le ocurrió a @citlaly_castellanos_ una usuaria de TikTok, quien contó cómo le quitaron su autorización de turista cuando se dirigía a Las Vegas por tener una imagen que se podría considerar común y corriente en su celular.

En medio del relato, la mujer narró que, cuando pasaba por migración, fue entrevistada por una mujer que le hacía varias preguntas, la cual, pasados unos minutos, la envío a un cuarto especial. Allí, fue abordada por un agente que le hizo más preguntas y le pidió su teléfono para revisarle los chats y la galería de imágenes.

El oficial encontró una foto en la que la usuaria tenía puesta una camiseta con el logo de una compañía estadounidense en la que trabajó años atrás. Luego de un rato de conversación, le confesó que ella trabajó en ese país y terminó dando los datos de los horarios y los jefes que tuvo mientras residió en la nación norteamericana.

“Me sentía muy triste, porque realmente iba de vacaciones y no a trabajar, y me cancelaron la visa”, concretó la usuaria en su red social.

¿Cuándo va a Estados Unidos le revisan el celular?

Las personas que viajan a Estados Unidos deben enfrentarse a la revisión del celular si quieren entrar a ese país. Esta práctica aplica tanto para los residentes como para los visitantes, por lo que los agentes federales tienen amplia autoridad para hacerlo.

Ahora bien, si es residente o titular de tarjeta verde (extranjero con residencia permanente) y tienen que permitirle su ingreso, esto puede llevar bastante tiempo y aun así no lo exime de la revisión del teléfono.

¿Qué información tienen en el control migratorio de Estados Unidos?

El control migratorio de Estados Unidos recopila una amplia gama de información sobre las personas que ingresan o residen en el país. El Servicio de Control de Inmigración y Aduana resalta que los datos pueden incluir datos biométricos como:

Huellas dactilares.

Escaneos faciales.

Nombre completo.

Fecha de nacimiento.

Nacionalidad.

Pasaporte.

Dirección.

Motivo de viaje.

