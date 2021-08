El incidente ocurrió frente al edificio en la plataforma del Metro Bus, una de las entradas principales al complejo, que miles de personas usan a diario para entrar y salir del edificio.

Así registró la noticia el Miami Herald en su cuenta de Twitter:

The Pentagon is on lockdown after multiple gunshots were fired near a platform by the facility’s Metro station. (via @AP) pic.twitter.com/Ip2LxjFO2I

— Miami Herald (@MiamiHerald) August 3, 2021