Aunque los familiares del menor sabían de la alergia que le producía comer este alimento, se sorprendieron por la posible reacción al simple olor y trataron de reanimarlo con una máquina que tenían en su hogar, relata el diario The New York Post.

De acuerdo con este mismo medio, el padre de Jean-Pierre, Steven Camron, llamó a la línea de emergencias (911) y a la policía, desesperado por la salud de su hijo.

La ambulancia, que llegó a la vivienda ubicada en la calle 82 oeste de Canarsie, trasladó al niño hasta el hospital de la Universidad de Brookdale, pero los esfuerzos del cuerpo médico no lograron salvarlo, explica The New York Post.

El médico forense de Brooklyn tendrá que corroborar si fue la reacción alérgica al olor del pescado lo que causó la muerte (todo indica que sí) o si hay otro motivo, publica el diario estadounidense.

“Es demasiado duro”, dijo desconsolado Steven Camron, padre de Jean-Pierre, en comunicación telefónica con el medio neoyorquino.

“Amo a esa familia y planeamos ir y dar nuestra compasión. Es una tragedia que todos nosotros no podemos entender“, dijo el vecino Eloise Paul, de 69 años, a The New York Post.