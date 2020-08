La víctima, de tan solo 16 años de edad, fue identificado como Nathaniel Julius, cuya muerte despertó la ira de Eldorado Park, el barrio asolado por la droga y la violencia donde ocurrió el crimen, publica el diario Independent Online.

Luego de algunas investigaciones, la Dirección Independiente de Investigadores de la Policía (Ipid) inculpó de homicidio a los 2 uniformados sindicados de perpetrar el homicidio, indica el mismo medio.

Julius fue asesinado a tiros el miércoles, de acuerdo con su familia, al ser incapaz de responder a las preguntas debido a su discapacidad. El joven había salido de su casa a comprar galletas a una tienda cerca de su casa, detalla el rotativo sudafricano.

De acuerdo con el Independent Online, los policías que mataron al adolescente quisieron encubrir su actuación y lo llevaron al hospital Chris Hani Baragwanath, donde falleció minutos después.

Esta muerte provocó violentas manifestaciones en el barrio Eldorado en contra de la policía, que llevaron al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, a pedir calma. Sin embargo, el mandatario también envió sus condolencias a la familia de Nathaniel Julius.

“Mis pensamientos y oraciones están con la familia y los vecinos de Nathaniel, quien, a los 16 años, se ha visto privado de un futuro y cuya trágica muerte ha generado ira y malestar en una comunidad que merece algo mejor”, dijo el presidente, citado por el Independent Online.

Another day of police brutality in South Africa. A 16 year old kid with down syndrome killed by a cop. Hmm, where have we seen such actions from the police before. #EldoradoPark#JusticeforNathanielJulius pic.twitter.com/7wHOO0R6at

— JD (@AMJFormula1) August 27, 2020