Cuando los policías aparecieron, video en mano, en una playa de un lago cercano a Minnesota, EE. UU., las cosas se complicaron un poco, señala el portal Slate.

No obstante, según bañistas citados por el portal, que las mujeres se quiten la parte superior del bikini es un ‘permiso tácito’ del lugar, pero aun así los agentes impusieron multas a mujeres que se habían quitado el sostén, según las evidencias en video.

Dicha situación generó una ola de comentarios y condenas a las acciones policiales por considerarlas abusivas, a tal punto que varios de los testigos e implicados en las pesquisas denunciaron que los policías habían llegado directamente a molestar a ciudadanos afroestadounidenses, lo que consideraron un acto racista.

Este trino de una mujer multada por no usar sostén, siendo que según ella es “legal”, también denunció los actos segregacionistas de los agentes:

got a ticket for being topless at the beach 🙂 even tho it’s legal 🙂 and the cops belonged straight for the black people only 🙂 one girl showed her entire asshole to the cops (in person) and got nothing but i got a ticket because they saw me “topless on drone footage”

— stay emo 🤘🏾 (@kouturexkupcake) July 10, 2020