Surdel dijo que se desplazaba por Bello Monte, una zona de clase media, cuando fue abordado por estas personas, en un video difundido por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).

#URGENTE | Este es el testimonio de Tomasz Surdel (@TomekSurdel), el corresponsal de Gazeta Wyborcza, en #Venezuela, que fue brutalmente golpeado por funcionarios policiales este #14Mar. Durante el hecho, las únicas frases que escuchó fueron "Dame la cédula" y "Dispárale". pic.twitter.com/BDGwNx94oA — SNTP (@sntpvenezuela) March 15, 2019

Con el rostro morado y ojos, pómulos y labios hinchados, el corresponsal del diario Gazeta Wyborcza de Polonia relató que fue abordado cuando conducía su automóvil. Después de identificarse como periodista, declaró, un agente le pidió abandonar el vehículo.

“Apenas me bajé del carro, por atrás me pusieron una capucha en la cabeza y me empezaron a dar coñazos (golpes), no me preguntaron nada (…). Cuando me sacaron la capucha, tenía una pistola apuntando hacia mí“, contó Surdel.

“Uno de ellos dijo: Dispárale. (Otro) haló el gatillo. La pistola no iba cargada. Todos comenzaron a reírse“, añadió.

El suceso “tuvo lugar en el desempeño de sus funciones”, apuntó en un editorial Gazeta Wyborcza, que demandó “una fuerte reacción” del gobierno polaco frente a las autoridades venezolanas.

Desde hace dos meses, Surdel cubre en el terreno la crisis venezolana para ese medio.

“Todo ocurrió en la calle y ahí lo dejaron tras golpearlo“, declaró a la AFP el secretario general del SNTP, Marco Ruiz.

Al hacer la denuncia, horas antes de divulgar el video, el SNTP había difundido una fotografía de Surdel con el rostro ensangrentado, evidenciando las lesiones sufridas.

Arrestos y detenciones de periodistas aumentaron en medio del pulso por el poder entre el dictador socialista Nicolás Maduro y Juan Guaidó, reconocido como mandatario encargado por más de 50 países.

La ONG Espacio Público, que defiende la libertad de expresión, ha registrado medio centenar de aprehensiones de trabajadores de prensa este año.

El periodista venezolano Luis Carlos Díaz fue detenido el lunes y liberado un día después para enfrentar un juicio por “instigación a delinquir”. El oficialismo lo vincula con el apagón que paralizó el país durante una semana, que Maduro atribuye a “ciberataques” de Estados Unidos.

Hace dos semanas, las mayores cadenas hispanas en Estados Unidos, Univisión y Telemundo, denunciaron la “detención” y “secuestro” del mexicano-estadounidense Jorge Ramos cuando entrevistaba a Maduro en el palacio de Miraflores, y de Daniel Garrido.