Una usuaria de Twitter (@HeyChalice) cogió in fraganti al oficial y no dudó en publicar el video, el cual ya tiene más de 26.000 ‘retweets’ y 67.000 ‘me gusta’.

THIS COP JUST TOOK A PICTURE OF SOME ASS AT THE DRAKE CONCERT AND IM CRYING 😂😂😂 pic.twitter.com/D6IIyZt8F3

La mujer escribió: “Este policía acaba de tomarle una foto a la cola de alguien en el concierto de Drake y estoy llorando”.

El Departamento de Policía de Houston empezó una investigación luego de que en redes se generara una discusión por el actuar del uniformado.

“Las acciones que muestra el video no corresponden con las expectativas que tenemos con nuestro personal… el departamento tomará las medidas correctivas”, dice el trino oficial.

The actions depicted on the video are not consistent with the expectations we have for our personnel. Upon completion of the investigation, the department will take any and all corrective action.

— Houston Police (@houstonpolice) 3 de octubre de 2018