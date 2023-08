Las declaraciones de la mujer fueron entregadas a Blu Radio 2 días después del ataque a bala del que fue víctima el aspirante presidencial que marchaba segundo en las encuestas y que era uno de los máximos enemigos políticos de Rafael Correa, exmandatario de Ecuador que actualmente está exiliado en Bélgica por tener orden de captura vigente en su país.

En ese sentido, Verónica Sarauz explicó que vivía en Miami, Estados Unidos, por las múltiples amenazas que había sobre Fernando Villavicencio y su familia, pues el candidato había pisado callos debido a sus investigaciones sobre corrupción, narcotráfico y demás escándalos que había destapado, principalmente en contra de Correa.

De hecho, Villavicencio debió huir durante el mandato de Correa, razón por la que la esposa de este señaló al entorno del expresidente de estar detrás del crimen, ya que relacionó a ese círculo con bandas criminales que, según ella, delinquían sin ser perseguidas en esa época a cambio de mantener el país en paz.

“Yo lo voy a decir muy claramente: el correísmo tiene vínculos con las bandas narcodelictivas de este país”, dijo cuando fue consultada sobre quién podría haber planeado el asesinato.

Sin embargo, la viuda de Villavicencio también cargó tintas hacia Piedad Córdoba, senadora de izquierda de Colombia cercana al chavismo.

Según viuda de Fernando Villavicencio, Piedad Córdoba lo había amenazado

Verónica Sarauz hizo referencia a los choques entre el candidato asesinado y la senadora colombiana, ya que Villavicencio había denunciado a Córdoba por nexos de esta con Álex Saab, hombre del chavismo que actualmente detenido en Estados Unidos.

“Fernando tuvo problemas con Piedad Córdoba. Ella amenazó a mi esposo, que lo iba a desaparecer”, manifestó.

Y amplió su señalamiento: “Pueden revisar los tuits, hace un par de años ellos tuvieron unos cruces muy fuertes y ella amenazó a Fernando Villavicencio en su integridad y su vida. Ahora, tenemos un desenlace desastroso”.

Sin embargo, la viuda del aspirante presidencial, desligó inicialmente a Córdoba del crimen, pese a que los 6 capturados por el hecho son colombianos.

“No estoy diciendo que ella es parte de esto, pero fue una de las personas que Fernando denunció por temas de corrupción y ella lo amenazó. Se tendrá que investigar”, finalizó.

Acá, las declaraciones de la mujer:

Ataques de Piedad Córdoba a Fernando Villavicencio

La senadora reaccionó con vehemencia a principios de 2022, luego de que Villavicencio estuviera en Colombia presentando su investigación sobre los vínculos que habría entre esta y Álex Saab.

Ante dichas aseveraciones de Villavicencio, Córdoba dijo en ese momento: “Lo que pasa es que ese tipo Villavicencio es un hijo de p… que es de la oposición a Rafael Correa, de los que se han dedicado a perseguirlo. […] Lo que está haciendo es encubrir el escándalo de los Panamá Papers y los Pandora Papers en los que está involucrado el presidente [de Ecuador Guillermo] Lasso. ¿Va a tapar ese escándalo conmigo?”.

Y agregó: “Ya yo me voy a empezar a defender. Ya ahora es el ataque, no me puedo dejar seguir perjudicando. Ese tipo Villavicencio que se tenga de las orejas, porque que me lo clavo me lo clavo. Voy a denunciar y me llevó por delante a quien sea. Voy con toda”.