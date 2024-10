El ataque con misiles de Irán a Israel hizo subir el precio del petróleo, pero luego los operadores relativizaron el impacto de esta decisión de Teherán sobre el mercado del oro negro.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en diciembre ganó 2,59 % a 73,56 dólares. El WTI, en tanto, terminó con ganancia de 2,43 % a 69,83 dólares. El Brent llegó a subir más de 5 % y el WTI igual, un 5,53 %.

“Este ataque tendrá consecuencias”, advirtió el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, quien indicó que los ataques no dejaron heridos.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, presentó esta ofensiva como una respuesta al asesinato del jefe del Hezbolá en Líbano, Hasan Nasralá, y de otros altos dirigentes de esa organización.

“Es una escalada significativa de Irán”, declaró el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

“La perspectiva de un conflicto más amplio es una amenaza para el suministro proveniente de la región del golfo Pérsico”, explicó Ricardo Evangelista, de ActivTrades.

Irán era el noveno productor mundial de crudo en 2023, según la Agencia estadounidense de Información sobre Energía (EIA), y tiene las terceras reservas probadas de petróleo detrás de Venezuela y Arabia Saudita.

Una perturbación de las exportaciones iraníes “tendría un gran impacto en China que, al no recibir estos barriles a precios bajos (Irán vende más barato para convencer a sus clientes de sortear las sanciones de Estados Unidos sobre su petróleo, ndlr), debería comprarlos a precio de mercado en otros proveedores de Medio Oriente”, explicó Matt Smith, de Kpler.

Luego de la disparada, los operadores se mostraron menos preocupados por las consecuencias de este ataque.

“Una vez más, parece que la llegada de los misiles fue ‘telegrafiada’ (anunciada) mucho antes”, comentó Matt Smith, de Kpler.

“Irán responde, pero no va demasiado lejos para no provocar una nueva respuesta”, considera Smith. Según Naeem Aslam, analista de Zaye Capital, “este ataque es una picadura de mosquito, apenas más que fuegos artificiales de parte de Irán” y una guerra total entre Irán e Israel no es una posibilidad creíble.