Después de un hecho histórico en Argentina, en el que se aprobó el proyecto de ley sobre la legalización del aborto, las redes sociales han estado inundadas de comentarios, publicaciones y hasta videos graciosos. Este último es el caso de un argentino que, en unas declaraciones para TN, aseguró que su madre hubiese abortado a varios hermanos de él si la ley hubiera sido aceptada años atrás.

El joven comienza su relato explicando que días antes llamó a su mamá para pedirle un consejo y ‘reforzar convicciones’. Su posición no era tan clara aún, pero tenía inclinación por oponerse a la legalización. En seguida, le preguntó:

“¿Nos hubieses tenido a todos nosotros? No me contestó, pensé que se le había cortado el teléfono. Me contestó a los segundos y me dice, la verdad que no, yo hubiese abortado a algunos de tus hermanos. Por ejemplo a Natalia la hubiese abortado, a Diego lo hubiese abortado, a Esteban lo hubiese abortado”.