Siempre cuidadoso con su pelo, y exigente al mantener su exagerado bronceado artificial, Donald Trump sabe que debe mantener su imagen intacta para las cámaras. Como si cada día fuera otro capítulo de su ‘reality’, ‘The Apprentice’.

Por eso, incluso en la foto que le fue tomada en la cárcel del condado de Foulton, Georgia, este jueves, se preocupó por enviar un mensaje con su gesto desafiante y ceño fruncido.

Pero ahí mismo, sin quererlo y posiblemente sin saberlo, le mostró al mundo uno de sus secretos mejor escondidos, aunque ya había pistas al respecto.

Se trata de su peso y su estatura, que quedaron consignados en el registro carcelario, revelado minutos después de la diligencia por varios medios de comunicación, como NBC News.

Former President Donald Trump’s booking info at the Fulton County Jail.

More: https://t.co/N8dbOGzlcV pic.twitter.com/50nHSMBgYK

— NBC News (@NBCNews) August 25, 2023