Una inesperada escena se presentó en las últimas horas en la televisión mexicana, donde el director del Canal 66, Luis Arnoldo Cabada, despidió al aire al conductor del programa ‘Ciudadano 2.0’.

(Vea también: Experto llora en vivo en TV al hablar del huracán Milton y teme lo peor: “Es horrible”)

La noticia fue una total sorpresa para el comunicador, pues al ver al director general del canal sonrió y lo recibió con total amabilidad en el estudio. Sin embargo, su semblante cambió cuando escuchó las primeras palabras del directivo.

“Vengo a agradecerte por estos seis años de trabajo tan intenso que has hecho. Se ha cumplido un ciclo y has hecho un trabajo extraordinario. Te agradezco hasta este momento la entrega, porque fundamentalmente has sido un hombre entregado a tus proyectos y todo tiene un ciclo en la vida. Llegó tu ciclo… este es tu último día”, dijo Cabada.