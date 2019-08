De acuerdo con el diario The Sun, Barlow, una ‘kickboxer’ británica de 26 años, y su pareja Stan Stannard, de la misma edad, no dejaron que el crimen pasara por alto, apenas acababan de salir de su hotel, el Palma Nova, para dar un paseo.

Los dos vieron cómo dos delincuentes se la abalanzaron a un hombre que caminaba junto a sus dos hijos pequeños, para robarle un reloj de unos 30.000 euros (más de 110 millones de pesos colombianos), indica el mismo medio.

Cuando los dos ladrones pretendían huir en un ciclomotor, Barlow, campeona mundial de ‘Kickboxing’ 2 veces, les lanzó un fuerte patada que los tiró al suelo. Allí, ella empezó a darle una paliza a uno de los criminales, mientras su novio se “encargaba del otro”, detalla el rotativo inglés.

Luego de darles su merecido, todo a la vista de la víctima del robo, los sometieron y unos 10 minutos más tarde, llegó la policía de Mallorca para llevarlos a la estación más cercana.

“[Cuando] se escaparon y uno me pasó, lo pateé en el pecho para frenarlo. Luego, una niña gritó: ‘tiene el reloj de mi papá’, así que Stan lo golpeó con un puñetazo izquierdo… Cuando le conté a mi papá lo que había sucedido, le encantó. No podía creerlo, pero estaba feliz de que nos involucráramos”, dijo Iman Barlow a The Sun.

Por último, la luchadora profesional contó a ese mismo diario que el hombre dueño del reloj les dio 50 euros de “recompensa”, así ellos no quisieran recibirla y que después de todo sí pensó que pudo haber sido peor si los ladrones hubieran tenido un cuchillo o una pistola.