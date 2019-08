green

Las imágenes fueron difundidas por la cuenta de Twitter Defensa LGTB para poder identificar al homófobo, ya que por ahora la pareja gay no ha podido instaurar la queja, debido a que no tienen el nombre del sujeto, en el hecho que ocurrió dentro de un bus, publica el diario El Español.

En el video, que tiene más de 36.000 retuits, se ve al ibérico fuera de sí, lanzando varios insultos y amenazando con golpearlos.

“¿Me estás escuchando? Tengo dos hijos, para que me vengas así, tengo ojos y miro a las personas, miro a las mujeres, no soy maricón… no te confundas, pedazo de maricón, no te confundas porque te pego un tojo (puñetazo) en el hocico y entonces sí voy para la cárcel”, lanzó el furibundo español.

Los pasajeros del bus le pidieron que se calmara para evitar que de los insultos pasara a los golpes, mientras la pareja homosexual en ningún momento reaccionó, precisamente, para que no fuera a más. Sin embargo, minutos después el hombre los siguió insultando.

“Pues no te equivoques que te pego un cabezazo a ti también, pedazo de maricones. No me vuelvas a decir que llamas a la Guardia Civil porque te mando (golpeo)”, gritó.

Ahí fue cuando alguien que estaba dentro del bus, y al parecer iba al lado de la persona que estaba grabando, le contestó: “una persona con hijos no dice y hace esas cosas”.

Esto terminó de desatar la ira del homófobo, que subió el tono de sus insultos y sus amenazas. Además, para intimidar a quien le respondió, se le acercó casi quedando cara a cara.

Entre lo último que zanjó, señaló que no era un maltratador, porque de lo contrario “los mato”.

A continuación, el video donde se escuchan los insultos y las amenazas: