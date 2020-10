green

Los sospechosos de maltrato animal fueron identificados por los usuarios de Facebook como Kevin Peralta y Aleh Ortlsaias, residentes de Aguascalientes, México, quienes centrarían sus operaciones mediante páginas de esa red social que se dedican a facilitar la adopción de perros, señala el portal mexicano 24 Horas.

La siguiente es una de las publicaciones de Facebook que denuncian a la pareja y suministra detalles de cómo operan y para qué usarían a las mascotas adoptadas. Fue publicada hace 2 meses por la usuaria Karen Márquez, pero el tema volvió a tomar fuerza esta semana:

Esta otra publicación de la entidad protectora de animales Pandu, de la misma época, y en la que señala que han sido por lo menos 11 los cachorros desaparecidos que de buena fe se les han entregado en adopción.

La anterior y otras publicaciones denuncian que la pareja señalada de maltrato animal borró sus publicaciones de Facebook y no responde a las llamadas que se les han hecho por teléfono celular.

La pareja en cuestión habría puesto alerta a quienes le donaron cachorros por una fotografía de un perro por el que su anterior dueño preguntó. En la imagen se observa un perro negro y, muy cerca de él, está una serpiente tipo constrictora (no venenosa) de tamaño adulto, como se aprecia en esta publicación de Facebook:

Esta es otra de las denuncias de una usuaria identificada como Claudia Galleta Castillo y destacada por el portal Infobae (sin editar): “Hola a todos. Yo le di dos perritos hace 22 días, e igualmente me bloqueó. Al ver las publicaciones me desbloquea y me dice que los perritos que le di están con la hija que tiene con su ex esposa. Según él, el fin de semana me va a mandar fotos de los perritos. Yo apoyo en lo que quieran hacer para saber qué pasó con tanto perrito que se le ha dado”.

Según El Comercio de España, lo único que se sabe de la pareja es la versión de una persona que les donó perros y es que cuando fueron confrontados, los individuos dieron evasivas y alegaron que algunos de los cachorros habían muerto mientras que alguien había hurtado a los demás.