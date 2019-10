Cuando los Obama no se manifiestan en redes con sus intercambios de cariño se ha llegado a pensar (erróneamente) que el matrimonio no está bien, pero en esta ocasión cualquier duda de ‘tuteo frío’ entre Barack y Michelle queda disipada.

Para el aniversario 27, Barack fue el primero en escribir un mensaje en Twitter en el que evoca la letra de una canción de los cuatro de Liverpool: “Como dicen los Beatles: ‘Cada vez es mejor’. Gracias, nena, por estos increíbles 27 años”.

Like the Beatles said: It’s getting better all the time. Thanks, babe, for 27 amazing years! pic.twitter.com/mImRqIYn1R

Por su parte, Michelle le respondió en otro mensaje: “Hace 27 años, este hombre me prometió una vida llena de aventura. He aquí nuestro siguiente capítulo como padres de un nido vacío y de descubrir qué viene a continuación, mientras que aún sentimos la magia que nos unió hace todos esos años. Feliz aniversario, Barack”.

27 years ago, this guy promised me a life full of adventure. I’d say he’s delivered. Here’s to our next chapter of becoming empty nesters and discovering what’s next—while still feeling the magic that brought us together all those years ago. Happy anniversary, Barack. pic.twitter.com/ZKhvQGEo0B

