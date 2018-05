La elección no se ha salvado de la controversia. Por eso, Kaido Koiv, presidente del ayuntamiento de Kanepi, la defendió diciendo que se había tratado de un proceso democrático, eso a pesar de que más o menos 12 mil personas participaron, aunque en el pueblo hay apenas 5 mil habitantes, relata The New York Times.

Además, 9 miembros del ayuntamiento votaron a favor de adoptar ese nuevo símbolo, contra 8 que lo rechazaban. Arno Kakk, uno de los opositores, dijo: “Debo decir que no estoy de acuerdo con el hecho de que estaremos marchando con este tipo de bandera”.

La elección de la hoja de marihuana, más allá de ser anecdótica, tiene un trasfondo complejo, ya que Kanepi, en estonio, significa justamente cannabis, y la hoja se ha usado como símbolo por más de 100 años en referencia al cáñamo que los antepasados usaron para fabricar telas, aceites y otros elementos desde hace más de 100 años, agrega Reuters.

Pero ahí no termina la historia: un hecho aún más curioso es que en Estonia tanto la venta como el consumo de marihuana son ilegales, y la posesión de esa hierba se castiga con multas. A pesar de eso, la decisión ya fue tomada, y la hoja de cannabis ya ejerce como nuevo símbolo de Kanepi desde el pasado 16 de mayo.

Los riesgos de dejarle todo a Internet…