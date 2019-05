Estados Unidos pidió a Rusia a “salir” de Venezuela, mientras Moscú exhortó a Washington a cesar sus “planes irresponsables”, en un nuevo choque verbal entre las dos potencias sobre Venezuela.

Este cruce ocurre después del fallido alzamiento militar del martes contra el dictador Nicolás Maduro por parte de una treintena de militares respaldados por Juan Guaidó.

Un día después de nuevas movilizaciones de la oposición en la capital venezolana, el secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, lanzó este domingo en la cadena ABC: “Los rusos deben salir”.

“El objetivo es muy claro”, señaló. “Nosotros deseamos que los iraníes, los rusos y los cubanos se vayan“. “Todos los países que interfieren con el derecho del pueblo venezolano a restaurar su democracia deben irse”, dijo Pompeo.

Sin embargo, el presidente Donald Trump había afirmado el viernes que Vladimir Putin “no buscaba involucrarse en Venezuela más allá de que le gustaría ver un desarrollo positivo” allí, tras una larga conversación telefónica con su homólogo ruso.

“No he visto el contexto completo de esta frase”, esquivó Pompeo, mientras que recalcó: “El presidente había dejado claro que deseamos que se vaya todo el mundo, y eso incluye a los rusos”.

En Moscú, el canciller ruso, Sergéi Lavrov, arremetió en tanto contra Washington.

“Hacemos un llamado a los estadounidenses, y a todos aquellos que los apoyan, a abandonar sus planes irresponsables y a actuar exclusivamente en el marco del derecho internacional“, declaró al inicio de una reunión con su homólogo venezolano, Jorge Arreaza.

En Washington, Pompeo admitió “baches” en el camino, augurando que puede tomar “dos o cuatro semanas” sacar a Maduro.

“Pero Maduro no puede sentirse bien. Está dirigiendo por el momento pero no puede gobernar“, dijo Pompeo. “Es alguien que no puede ser parte del futuro de Venezuela”.

“Estamos preparando una gama completa de opciones” para consideración de Trump, agregó.