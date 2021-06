En consecuencia, los viajeros debieron tomar otro vuelo, casi 6 horas después, informa CNN. El avión Air Force One del presidente Joe Biden, por su parte, no fue afectado por esta situación y pudo despegar con destino a Londres en la mañana del miércoles 9 de junio.

Este es el primer viaje internacional del presidente estadounidense, para participar en la cumbre del G7, y la del Reino Unido será la primera parada de su gira europea que le llevará a reunirse con los socios europeos en Bruselas y el presidente ruso, Vladímir Putin, en Ginebra.

De acuerdo con The Washington Post, durante la espera, los periodistas que cubrirán la gira fueron llevados a un hotel cercano al aeropuerto de Dulles, que sirve a Washington, donde les pusieron bar abierto y les dieron pizza gratis.

The White House press charter, flying from Dulles to Europe ahead of President Biden, has been delayed for hours – due to mechanical issues caused by cicadas

Mientras tanto, según The New York Times, los periodistas en espera bromearon con la situación sobre temas como si a las cigarras se les consideraba secuestradoras de aviones y si el FBI estaría negociando su liberación.

El nuevo avión partió hacia Londres en la madrugada del miércoles, cuando se suponía que partiría de forma anticipada al avión presidencial.

No son venenosas ni dañan a los humanos. Tampoco suponen una amenaza real para el resto de los seres vivos. Pero las cigarras están dando mucho que hablar en Estados Unidos luego de 17 años de vida subterránea.

