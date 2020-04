green

Esta es la primera ocasión en seis semanas en que los niños pudieron salir de sus casas y disfrutar del aire libre. No obstante, en muchas ciudades no hubo control de las medidas preventivas y no se respetó el distanciamiento social, indicó el diario El Mundo.

El impreso español, de igual manera, manifestó que en varios lugares públicos de la grandes capitales de ese país se registraron aglomeraciones de más de 50 personas, lo que esta actualmente prohibido.

A pesar de que su uso actualmente es obligatorio por la pandemia del coronavirus, muchas ciudadanos e infantes salieron a las calles y parques sin tapabocas.

Debido a esto, en las diferentes redes sociales se hizo rápidamente viral, el numeral #Irresponsables. Incluso, varias celebridades de España se unieron a estas críticas y se quejaron por la falta de cultura de algunas personas.

De acuerdo con la norma aprobada por el gobierno ibérico, los menores de 14 años solo pueden salir durante una hora al día, acompañados de un adulto y a menos de un kilómetro de sus residencias.

Este domingo,por otro lado, se registraron más recuperados (3.024) que nuevos casos de contagio con el COVID-19 (1.729), mientras que los fallecidos bajaron hasta 288, 90 menos que los reportados el sábado.

Hipocresía: descripción gráfica. Cuando subáis a casa acordaros de hacer la cacerolada, cantar el Resistiré y los aplausos. Gracias por tanto. #irresponsables #niñosenlacalle #COVID19 pic.twitter.com/3XCtKjOLIa — Alberto Ferrer (@Alberto__Ferrer) April 26, 2020