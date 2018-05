El portal India.com informó que el hecho se registró este domingo durante una feria en Anantapur y que todos los heridos fueron trasladados al Hospital General de esa ciudad.

De acuerdo con los testimonios de los testigos, recogidos por ese medio, varias personas se dieron cuenta de que había un tornillo suelto y le comentaron la situación al encargado de la atracción; sin embargo, él no hizo nada al respecto.

Enfurecidas por la actitud del hombre, quien al parecer estaba borracho, las personas comenzaron a golpearlo. Poco después llegó la policía, quien lo rescató y se lo llevó. Sobre este caso ya hay una investigación en curso, agregó el portal.

En redes circula un video donde se ve claramente el momento en que cae la víctima mortal, identificada como Amrutha.

Joy ride turns fatal-

In a freak accident in #Anantapur district in #AndhraPradesh , a carriage of a giant wheel gave away at a village exhibition. A young girl succumbed to her injuries & 6 others grievously injured. Who would ever imagine something like this would ever happen! pic.twitter.com/zwsWs6aPXX

— PAUL OOMMEN (@Paul_Oommen) May 28, 2018