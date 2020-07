Qamar mató a los militantes cuando asaltaron su casa la semana pasada en un pueblo del distrito de Taywara, en la provincia central de Ghor. “Ya no les tengo miedo y estoy lista para luchar contra ellos de nuevo”, dijo la adolescente a la AFP por teléfono desde la casa de un familiar.

Los talibanes llegaron cerca de la medianoche, relató y agregó que ella estaba dormida en su habitación, con su hermano de 12 años cuando escuchó que se abría la puerta de la casa.

“Mi madre corrió para detenerlos pero para entonces ya habían roto la puerta”, precisó la joven. “Sacaron a mi padre y a mi madre y les dispararon varias veces. Estaba aterrorizada”.

Pero momentos después, “la ira me invadió. Cogí el arma que teníamos en casa, fui a la puerta y les disparé”.

Qamar Gul explicó que su hermano ayudó cuando uno de los insurgentes, que parecía ser el líder, trató de defenderse disparando también. “Mi hermano me quitó el arma y le disparó. El combatiente huyó herido pero regresó más tarde”, prosiguió.

Para entonces, varios aldeanos y milicianos progubernamentales habían llegado a la casa. Los talibanes finalmente huyeron tras un largo tiroteo.

Los funcionarios dijeron que los talibanes habían venido a matar al padre, que era el jefe de la aldea, porque apoyaba al gobierno.

Los insurgentes matan regularmente a aldeanos sospechosos de ser informantes del gobierno o de las fuerzas de seguridad.

El distrito de Taywara, donde se encuentra la aldea, es una zona remota con comunicaciones esporádicas y escenario de enfrentamientos casi diarios entre las fuerzas gubernamentales y los talibanes.

Qamar Gul comentó que su padre le había enseñado a disparar un rifle de asalto AK-47.

Los afganos han inundado las redes sociales para alabar a la joven y una foto de ella, con un pañuelo en la cabeza y sosteniendo un AK-47 ha sido ampliamente compartida.

She is Qamar Gul from Afghanistan. Terrorists ambushed her village, killed her parents & tried to rape her. She gunned down 10 Terrorits to protect herself & her 12 years old brother Habibullah. Kudos & more power to the brave girl. #womenempowerment pic.twitter.com/a5FTzBQp2k

— Zohaib Khattak (@zohaibofficialk) July 21, 2020