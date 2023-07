La cada vez más encendida campaña política en Venezuela con miras a las elecciones primarias del próximo 22 de octubre, en las que se elegirá al candidato de la oposición que enfrentará a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024, tuvo en las últimas horas un capítulo que tocó el soporte más importante que tiene el régimen y por el que ha logrado sobrevivir: los militares.

María Corina Machado, líder del partido Vente Venezuela, y quien se perfila como la mas seria aspirante para disputarle la presidencia a Maduro —aunque la chavista Contraloría General de la República la inhabilitó por 15 años esperando descarrilar el cada vez más firme tren que ella conduce— se refirió a los uniformados convocándolos a cumplir con la constitución.

La política, que obtuvo un amplio respaldo internacional con manifestaciones de la OEA, de la Unión Europea, del grupo de expresidentes que conforman la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), de los mandatarios de Paraguay y Uruguay en plena cumbre de la Unasur, y hasta del presidente de Colombia, Gustavo Petro, muy cercano a Maduro, que descalificó la inhabilitación de que fue objeto Machado, tocó el sensible tema durante una rueda de prensa convocada para explicar las iniciativas que les propone a los venezolanos.

Con cada vez más aire en la camiseta para llegar a las elecciones y retando abiertamente a Maduro, Machado les dijo a los periodistas: “Esta gente saqueó al país y tiene problemas de plata, y hoy tú lo ves en sus redes de control social. Simplemente la gente está pasando hambre dura. Y la gente no está reaccionando como antes cuando existía ese control férreo. La gente se está rebelando”.

“Eso está ocurriendo también en las bases de las redes de represión”, advirtió Machado, en una clara alusión a los militares. “Cada vez que el régimen manda que me detengan, le dicen al SEBIN o al DEGESIN que me paren en las alcabalas [retenes], ¿qué creen que me dan?: una gran oportunidad para hablar con los militares. Y escucho directamente lo que está sintiendo la familia militar: tienen esposas, tienen hijos, tienen mamás…”.

Según Machado, los militares están viendo “con sus propios ojos toda la corrupción que está ocurriendo en los altos rangos, en la cúpula. Entonces, eso se está revirtiendo. Esto no era así antes. Y más allá vemos lo que está ocurriendo entre las propias mafias del régimen con sus enfrentamientos”, dijo, refiriéndose a los escándalos de corrupción, como el del desfalco de PDVESA, por el cual en anterior ministro del Petróleo, Tarek El Aissami, está ‘desaparecido’.

“Porque en la medida en que saquearon al país y que ahora no tienen plata para seguir robando como antes, empiezan a plantearse enfrentamientos entre ellos”, agregó.

La vociferante respuesta de Nicolás Maduro

Sin referirse puntualmente a las declaraciones de Machado, Nicolás Maduro llamó este martes a los militares a estar alerta y responder con “unión” ante un supuesto plan de “grupos fascistas” que pretenden crear violencia en el país, sin ofrecer detalles sobre esa afirmación.

“Lo que hicieron esos grupos fascistas recientemente demuestra que tienen un plan para llevarnos otra vez a la violencia de las guarimbas [protestas], al tiempo de la intolerancia, del enfrentamiento, del conflicto inútil de la división entre los venezolanos, y no lo vamos a permitir”, dijo Maduro en Caracas, durante un acto de ascenso de 251 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

Ahí, pidió al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, responder a quienes “andan lanzando nuevamente mensajes para dividir” a la institución militar.

“Autorizo que la FANB le responda al fascismo, al golpismo y al imperialismo. Le responda con unión, con moral, en la calle, con fuerza y que les diga claramente que con la Fuerza Armada no se metan”, insistió, sin explicar cuáles son los mensajes en cuestión o quiénes los han proferido. “Golpistas y fascistas que denigran de nuestros militares”.

Durante la década que lleva Maduro en el poder, Venezuela ha vivido varias oleadas de protestas antigubernamentales, tildadas como “guarimbas” por el régimen, algunas de las cuales dejaron decenas de muertos, especialmente en los años 2014, 2017 y 2019, cuando la crispación política fue mayor.

Con base en esos hechos, la Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación por crímenes de lesa humanidad, pesquisa que fue reanudada en los últimos días, después de que la Sala de Cuestiones Preliminares de ese tribunal internacional impartiera una orden en ese sentido al fiscal Karim Khan.

Eso también desató la ira del régimen que calificó el hecho como el resultado de un plan internacional y del “imperialismo” para desestabilizarlo. Pese a que apeló la decisión, la investigación continuará.