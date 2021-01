El objetivo de Duque, según los señalamientos de Maduro, es infectar a la mayor cantidad de venezolanos posible para después enviarlos de vuelta a Venezuela y hacer que crezcan los casos de infectado en ese país, destaca El Universal de Cartagena.

“Lo último que (Duque) anunció es que cuando lleguen las vacunas a Colombia, que él dice que compró, los venezolanos no serán vacunados; no se había visto desde el tiempo de Hitler una expresión de xenofobia y desprecio tan grande”, dijo el líder del régimen durante la rendición de cuentas ante el Parlamento.

El siguiente video registra las declaraciones de Nicolás Maduro en las que señala a Duque de xenófobo, ruin y odioso con los venezolanos en Colombia, a partir del minuto 2:

Jorge Rodríguez, nuevo presidente del Parlamento de Venezuela y “chavista hasta la médula”, publicó un trino elogiando al mandatario venezolano por su discurso, que duró aproximadamente 4 horas:

Histórico discurso de nuestro pdte @NicolasMaduro en su mensaje anual a la nueva AN. Valiente y pleno de certezas. Visionario y empeñado en el futuro. La democracia vuelve al cauce constitucional tan maltratado x un quinquenio de crueldad y traición. Nosotros Venceremos! pic.twitter.com/nwGLZtKbyb

El gobierno de Colombia anunció en diciembre pasado que excluirá del proceso de vacunación masiva contra el COVID-19 a los venezolanos en situación irregular, que rondan el 55 % de los 1,7 millones de personas de esa nacionalidad en el país.

El presidente Iván Duque señaló a Blu Radio que los venezolanos en el territorio solo serán vacunados si tienen la nacionalidad colombiana o si están al día con la ley migratoria.

“Quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos, y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no serán inmunizados”, afirmó el mandatario.