Bukele aseguró en una publicación que se trata de al menos del 40 % de la población privada de la libertad en El Salvador la que está “pagando su deuda con la sociedad”, trabajando en gigantescas maquilas, como se pudo apreciar en el video que compartió el presidente.

(Vea también: Como si fuera Bukele, alcalde de Bucaramanga, sacó presos a trabajar en las calles)

El beneficio que obtendrán será la reducción de su condena, “mientras aprenden un oficio”, señala el mandatario. Con este programa, desde el año pasado, Bukele busca darle autosostenibilidad al sistema penitenciario cuya atención, de acuerdo con cifras del Gobierno, llega a costarle 150 millones de dólares a las arcas del Estado.

En 2024, El Salvador anunció que casi 48.000 presos serían capacitados en distintas áreas; 5.400 de ellos en el taller textil, encargados de fabricar 2,4 millones de uniformes para estudiantes de escuelas públicas.

El presidente salvadoreño se jacta de afirmar que este programa no está disponible “para violadores y asesinos”. También se había mencionado inicialmente que los integrantes de pandillas no podrían gozar de este beneficio.

Thousands of non-dangerous prisoners, including associates of gang members (though not gang members themselves), are being trained to help us rebuild our country.

In this way, they can repair part of the damage they have caused to society. pic.twitter.com/eE3OQ8AG8S

— Nayib Bukele (@nayibbukele) July 5, 2024