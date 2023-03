Luego del cruce de mensajes que tuvo con Gustavo Petro, Nayib Bukele, mandatario de El Salvador lanzó otro particular video en sus redes sociales.

Inicialmente, dejó ver cómo mandó en cadenas y calzoncillos a los primeros 2.000 pandilleros a la megacárcel que construyó con capacidad para 40.000 reclusos, la más grande de América.

Ahora, mostró cómo fueron destruidas las tumbas de los pandilleros en cuyas lápidas estaban los símbolos de las bandas más numerosas de la región: ‘Mara Salvatrucha’ y ‘Barrio 18’.

De esta manera, dio a entender que quiere borrar todo rasgo que tenga que ver con los integrantes de esas agrupaciones que durante décadas dominaron la mafia en esa zona del continente, pues sus tentáculos iban hasta Honduras y Nicaragua.

Acá, la grabación:

We sent prisoners to destroy all tombstones with gang symbolisms…pic.twitter.com/u5WXTxmsov

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 2, 2023