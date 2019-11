Por el momento, no se tienen detalles de qué tipo de aeronave fue la que invadió el área. La alerta fue publicada por Actualidad RT, que informa que tanto el capitolio de Washington como la Casa Blanca fueron cerrados durante poco más de media hora.

NBC, por su parte, reportó que sí se presentó una violación al espacio aéreo de esa zona, pero que ya se levantó el cierre de los recintos mencionados.

DEVELOPING: Airspace violation reported in Washington, DC, and fighter jets have been scrambled, law enforcement officials tells @NBCNews.

White House on lockdown. https://t.co/npp9EafLSO

