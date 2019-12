A pesar de que no se quedó con el ‘Gordo’ de Navidad, como se pensó en un principio, la comunicadora confirmó que alcanzó a “pellizcar” una suma considerable del premio mayor, debido a que tenía un décimo premiado.

“¡Mañana no voy a trabajar! ¡Natalia [directora del programa], yo no trabaja mañana!”, expresó eufóricamente Escudero mientras realizaba un directo desde ‘El bar Pepe’ en el municipio de San Vicente del Raspeig, en Alicante, una de las localidades españolas donde cayó el número ganador, el cual fue el 26.590.

“Se han repartido 160 millones de euros, un total de 40 series, en la provincia de Alicante. Pero en este bar han sido vendidos 40 décimos premiados. La culpa es de Basilio [dueño del lugar]”, añadió la comunicadora durante la transmisión.

De acuerdo con el diario español El País, la periodista ibérica se ganó 5.000 euros, es decir 18 millones y medio de pesos colombianos, gracias al décimo premiado que compró días antes en el emblemático establecimiento.

El sorteo de la Lotería de Navidad, el más popular en España, reparte en total una bolsa de premios de 2.389 millones de euros. Además del ‘Gordo’, el sorteo ofrece otros premios mayores como: un segundo, de 125.000 euros; un tercero, de 50.000 euros; dos cuartos y ocho quintos.

Acá, los videos del directo de Natalia Escudero:

Natalia Escudero, reportera de La Mañana de La 1, que se "ha venido arriba" en directo: "El Gordo, Gordo, no me ha tocado. Pero un pellizco me ha tocado […] Y la lotería de conocer a toda esta gente". https://t.co/PdbwwySsTG #LoteríaRTVE @LaMananaTVE pic.twitter.com/2xIQRJMX8u

