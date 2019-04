La mujer, declarada culpable de asesinato en segundo grado, aseguró ante un juzgado que su intención no era matar a Frank, sino solamente llamar su atención, informó KATV.

Patricia le disparó al esposo tras enterarse de que había renovado su suscripción a un canal de pornografía. La primera vez que ella lo descubrió fue en 2001, justo después de su matrimonio. Aunque él prometió detenerse, el hombre no lo hizo y, en junio de 2018, la mujer se volvió a topar con el mismo canal, indicó el medio.

Por segunda vez, Patricia confrontó a Frank e hizo que él cancelara la suscripción; sin embargo, un mes después, ella recibió el recibo de televisión por cable y se sorprendió al ver que él había vuelto a ver pornografía, añadió el portal.

De acuerdo con Daily News, el abogado de Patricia argumentó que el reiterado comportamiento de Frank afectó tanto a su defendida, que su salud mental se vio comprometida y por eso ella disparó. Debido a esto, la mujer aún no ha sido sentenciada y el caso continúa.

A continuación puedes ver fotos de Patricia durante el juicio y una de su esposo fallecido:

TONIGHT AT 5: Patricia Hill took the stand today in Pine Bluff – describing the moment she shot and killed her husband, Frank, after he ordered a porn channel for the second time. Don't miss what her daughter had to say only on @KATVNews #arnews pic.twitter.com/mmzUSvAYeu

— Marine Glisovic KATV (@KATVMarine) April 23, 2019