#CrónicaRoja Personal de Medicatura Forense y la Policía Nacional (PN) llegaron al edificio Luxor, de El Cangrejo, donde una joven perdió la vida tras caer desde el piso 27, con el fin de iniciar el levantamiento de cadáver e investigar lo ocurrido. Según los primeros reportes el hecho lamentable no responde a un caso de suicidio, sino que fue un accidente, pues la joven desafió el peligro con tal de sacarse una selfie extrema desde lo alto de la infraestructura. La mujer, de cual aún no se conoce su nombre y edad, era extranjera y estaba de visita en Panamá. Con datos de: @the_scritor507