Dos de los pistoleros fueron detenidos en el campus, declaró en rueda de prensa el comisario del condado de Douglas.

Tras el hecho, el comisario Tony Spurlock había indicado que “ocho alumnos”, todos de más de 15 años de edad, habían sido hospitalizados luego de haber sido “heridos de bala” durante este tiroteo, ocurrido a una decena de kilómetros de Columbine, escenario en 1999 de una de las peores matanzas de la historia de Estados Unidos.

Varios heridos se encontraban en “estado crítico”, según dijo.

Posteriormente, los servicios del sheriff publicaron en Twitter: “Es con profunda tristeza que confirmamos que un alumno de la escuela Stem resultó muerto hoy”, sin especificar un nuevo balance.

Varias televisoras habían indicado poco antes que uno de los heridos había fallecido.

El tiroteo estalló en el liceo del establecimiento Stem, que acoge a 1.800 niños y jóvenes desde el jardín de infantes hasta el bachillerato.

Los primeros policías llegaron “cerca de dos minutos” después de haber sido advertidos por el establecimiento escolar y detuvieron a los sospechosos, dijo el comisario, y destacó que “esta rápida reacción de los agentes contribuyó a salvar vidas”.

“Sabemos que dos individuos ingresaron a la escuela Stem y se adentraron en las instalaciones donde atacaron a estudiantes por separado en dos lugares distintos”, explicó Spurlock en la rueda de prensa.

Dijo además que sospecha que los detenidos, que “no están heridos”, eran también alumnos de esta escuela.

La Casa Blanca señaló que el presidente Donald Trump fue informado del hecho “y continúa monitoreando la situación”.

“Trágicamente, esta comunidad y las que la rodean conocen demasiado bien estos horribles actos de violencia motivados por el odio”, dijo un portavoz del Ejecutivo.

Es complicado vivir así

La STEM es una “charter schools”, escuelas con financiamiento público que deben aplicar los programas locales pero que son administradas de manera autónoma.

Y, a diferencia de las escuelas públicas del distrito, tiene vigilancia privada y no un oficial del sheriff asignado.

El FBI y otros cuerpos de seguridad colaboran con la investigación.

“No tenemos por ahora más información sobre los sospechosos (…) nada sobre su metodología”, indicó Spurlock, que adelantó que por una entrevista a un testigo que ya hicieron sospechan que tenían un arma corta.

Brian Jones, quien tiene un hijo en segundo grado en la escuela, dijo a la prensa: “Es algo que destroza los nervios… Había montones de padres y niños llorando”.

El tiroteo en Columbine ocurrió el 20 de abril de 1999. Eric Harris y Dylan Klebold, estudiantes del último año, mataron a tiros a 12 compañeros y un profesor, antes de suicidarse.

A Columbine le han seguido tiroteos escolares aún más mortíferos: en abril de 2007 en Virginia Tech en Blacksburg, Virginia, con 32 muertos; en diciembre de 2012 en Sandy Hook Elementary School en Newton, Connecticut, con 20 niños entre 6 y 7 años fallecidos; y en febrero de 2018 en Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida, con 17 bajas.

Las armas de fuego mataron a cerca de 40.000 personas en 2017 en Estados Unidos, según cifras oficiales.

A pesar de la escalada de la violencia por armas de fuego, los esfuerzos por endurecer los controles se han enfrentado a fuertes barreras a nivel federal.

“No deberíamos tener que vivir así, nuestros hijos no deberían tener miedo de ir a la escuela”, dijo Karin Asensio, de la organización Moms Demand Action for Gun Sense in America, de Colorado. “Debemos hacer más para prevenir la violencia armada en nuestras escuelas y comunidades”.