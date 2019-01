Los menores viajaban en una furgoneta de pasajeros desde el estado de Louisiana, con destino a los parques temáticos, informó este viernes la Patrulla de Carreteras estatal.

El agente de policía Patrick Riordan explicó en conferencia de prensa que uno de los camiones y un vehículo chocaron en uno de los carriles en sentido norte de la I-75 y posteriormente fueron a parar a la vía en sentido sur, donde impactaron con el otro vehículo de gran tonelaje y la furgoneta en la que viajaban los menores.



Cuando los dos camiones chocaron se derramaron unos 190 litros de combustible en la calzada y se desató un incendio que quemó a tres de los cuatro vehículos afectados en el accidente, ocurrido en el condado de Alachua, 200 kilómetros al norte de Orlando, ciudad conocida por sus numerosos parques de atracciones.

El siguiente es un video tomado por un motorista que transitaba por el lugar, después del accidente y de que el fuego fue extinguido:

Video shows cars turning around on Interstate 75 in Florida to avoid fiery crash that authorities say has left at least seven people dead and others critically injured. https://t.co/ZqkJM73v3y pic.twitter.com/EVo3MjBKLm

— ABC News (@ABC) January 4, 2019