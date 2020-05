Fueron 10 los surfistas que el lunes entraron a las agitadas aguas holandesas, y el grupo de 5 que nunca salieron con vida del agua lo conforman solo hombres, de entre 22 y 38 años de edad, y quienes eran expertos en este deporte, informa el diario británico The Guardian.

Llama la atención la espesa espuma en la costa, aunque no se ha confirmado que esa sea la única posible causa para la tragedia, como se puede apreciar en esta foto:

El diario The New York Times enfatiza en que en el momento en que los deportista ingresaron al mar, el clima estaba malo, la marea picada y menciona de nuevo la espuma.

Las costas en Italia y Portugal abrieron esta semana para que surfistas puedan hacer deporte allí, pero en el caso de Holanda, las medidas de distanciamiento social y autocuidado han sido más laxas que en otros países de la región, y las playas nunca fueron cerradas a los surfistas, destaca el ‘Times’.

Este es un trino que muestra fotografías de algunas de las tablas, sin dueño, que fueron halladas por las autoridades costeras, a unos 30 kilómetros de La Haya, capital holandesa. Las muertes siguen siendo un misterio, si se tiene en cuenta la amplia experiencia de los deportistas:

