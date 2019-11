green

Sin embargo, explica la cadena CNN, citando un informe del European Journal of Case Reports in Internal Medicine, es raro que esta bacteria se transmita a los humanos y más si no hubo una mordida de por medio.

“Había sido tocado y lamido, pero no había sido mordido ni herido por su perro, su única mascota, en semanas anteriores”, se lee en el texto producido por médicos del Hospital de la Cruz Roja en Bremen, Alemania.

El sexagenario informó a sus médicos síntomas similares a la de una gripa, pero luego desarrolló una sepsis severa y púrpura fulminante, un trastorno agudo que causa manchas de sangre, hematomas y decoloración de la piel, también como necrosis, detalla CNN.

Aunque fue atendido en cuidados intensivos, la salud del alemán continuó empeorándose y murió, exactamente, de insuficiencia orgánica múltiple, indica el rotativo estadounidense.

Por ello, los médicos que hicieron el informe recomiendan a los dueños de mascotas, perros y gatos, a que se hagan exámenes rigurosos cuando sientan síntomas de una simple gripa.

Este caso se suma al de la estadounidense Marie Trainer, a quien en agosto de este año le tuvieron que amputar sus manos y piernas por lo mismo, la lamida de su perro que la contagia de la bacteria capnocytophaga canimorsus.

“Es completamente normal que la bacteria esté en la boca de un perro y generalmente no causa ningún tipo de enfermedad significativa. Sin embargo, en el lugar equivocado, en el momento equivocado, en el paciente equivocado… puede conducir a infecciones graves, pero muy, muy raramente”, expresó el doctor Stephen Cole, profesor de microbiología veterinaria en la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pensilvania, a CNN.