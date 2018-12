George Herbert Walker Bush nación en Milton, Massachusets, el 12 de junio de 1924 y ocupó la Casa Blanca entre 1989 y 1993.

Desde 2012, Bush sufría de parkinsonismo vascular, una enfermedad que complicaba su movilidad.

“George Herbert Walker Bush, piloto naval de la Segunda Guerra Mundial, pionero del petróleo de Texas y presidente número 41 de Estados Unidos de Amércia murió el 30 de noviembre de 2018. Tenía 94 años”, publicó en Twitter el portavoz de la familia, Jim McGrath.

Su esposa Barbara Bush falleció en abril de 2018.

“Aunque Bush sirvió como presidente hace tres décadas, sus valores y su ética parecen siglos separados de la cultura política agria de hoy. Su moneda de conexión personal era la carta manuscrita, no la explosión de las redes sociales”, describe The Washington Post.

George P. Bush, nieto de George H. W. Bush e hijo de George W. Bush, describió a su abuelo como “el hombre más grandioso” que conoció:

He was more than a great man; he was a good man. His courage was matched by his compassion; and his dedication to country was equaled only by his devotion to his family. Gampy, we love you and we will miss you. But we will never forget you. pic.twitter.com/n7uFwO6xxw

— George P. Bush (@georgepbush) December 1, 2018