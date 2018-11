Para el entrenador colombiano, Pékerman cometió un error grande al no acercar a su cuerpo técnico alguno de los jugadores históricos del fútbol colombiano que llegaron a jugar tres Mundiales en los años noventa y, en su lugar, preferir a un hombre como el argentino Esteban Cambiasso.

“Pékerman hizo cosas muy buenas, pero hizo una mala. Irrespetó a unas generaciones de fútbol colombiano que son brillantes y que tienen mucho para aportar. Como Fredy, Higuita, Carlos Valderrama y otros… él nunca les abrió las puertas”, le manifestó Pinto a ese medio de comunicación.

Al momento de profundizar su planteamiento, el técnico de Millonarios fue más directo aún. “No sé si quería blindar. Para mí fue un irrespeto al jugador colombiano que haya vinculado a la Selección Colombia a Esteban Cambiasso. Dejó por fuera a personas muy bien preparadas. Eso hace falta en una selección”.

Al momento de ser consultado por el perfil ideal que debe tener el reemplazante de Pékerman en el banquillo del combinado nacional, Pinto volvió a lanzarle un dardo al argentino: “Si es extranjero, bienvenido y que trabaje un poco más. Si es colombiano, bienvenido el que sea”.

Por último, el estratega santandereano reconoció con gracia que sabe que los actuales directivos de la Federación Colombiana de Fútbol no lo llamarían para ofrecerle ser el entrenador de la Selección. “A mí no me llaman de la Selección. Yo no creo que pase. Ojalá que vengan otros y hagan un buen trabajo. A mí me encantaría”, concluyó.