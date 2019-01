De acuerdo con el diario The Independent, los oficiales lograron capturar al hombre antes de que atacara a los pasajeros del metro y este acto no se relaciona con terrorismo.

El hombre, de 59 años de edad, vestía unos pantalones camuflados, una sudadera con capucha y llevaba en su mano derecha un machete de casi 50 centímetros de largo, explica el rotativo inglés.

En videos publicados en redes sociales, se ve cómo el sujeto alza sus brazos cuando ve que la policía le va a disparar y el momento exacto en que cae, luego de ser electrocutado con la pistola eléctrica.

#Lambeth

The moment Met Police officers Taser and detain a 59 year old man wielding a machete on a Platform at #TulseHill Station this evening.

Police were called just after 6.30pm.

The man was arrested on suspicion of attempted murder.

Video: @xarapandapop pic.twitter.com/LtQ00zSwiN

— London 999 Feed (@999London) January 14, 2019