Nota: Antes de continuar leyendo este artículo es importante mencionar que incluye una imagen que podría herir su susceptibilidad.

La joven habló durante la emisión de Noticias RCN (7:00 p.m.) del pasado 7 de febrero; allí aseguró que al salir de la tormentosa relación que sostuvo con el artista, conoció a Akashi Alejandro Fukushima, que hace parte de la Consejería Ciudadana de la Secretaría de Gobierno de Tulúm, México.

El mencionado hombre sería en quien Sonia creyó encontrar paz y estabilidad, pues lo conoció en un centro de meditación de dicha ciudad, pero el pasado 12 de enero, mientras disfrutaban de una fiesta en la que él consumió cocaína, la agredió verbalmente y, dado el escándalo, fue conducido a una estación de Policía.

“En las horas de la madrugada del 13 de enero, él a las 7:00 a.m. me despierta a golpes, más agresivo que nunca; comienza a golpearme con un palo de bambú. […] Yo sostenía el palo de bambú, arrodillada le pedía que por favor se detuviera, que las razones que me estaba dando no eran como para golpearme”, narró la colombiana a la periodista Cristina Estupiñán.

Como terminó de explicar el medio, el proceso por agresión hacia la modelo está a cargo de las autoridades colombianas y mexicanas; además, según ella, el delito fue catalogado como “intento de homicidio”.

Aquí, la foto denuncia que ella compartió en Facebook: