Autoridades del Departamento de Agricultura estadounidense citadas por The New York Times alertan a los ciudadanos sobre no sembrarlas e informar si las reciben, pues podrían ser de alguna forma “dañinas”.

Los paquetes generan desconfianza precisamente por no ser solicitados por los destinatarios del producto y además porque los textos en chino sobre las bolsas plásticas o los sobres de manila que los contienen describen el contenido como joyas, juguetes o tapones para los oídos, señala el diario.

Por lo pronto, las autoridades de agricultura no han precisado a qué planta pertenecen las semillas, pero algunas de las reportadas han resultado ser de lirios de agua, señala el ‘Times’.

Por ahora, se presume que este es un tipo de publicidad de bajo costo que algún emprendedor quiere usar para promocionar algún producto o servicio, del cual nada se sabe aún, salvo que proviene de China.

“Hoy recibimos informes de personas que reciben semillas en el correo de China que no ordenaron. Las semillas se envían en paquetes generalmente indicando que el contenido es joyería. Las semillas no solicitadas podrían ser invasivas, introducir enfermedades a las plantas locales, o ser dañinas para la ganadería”, reza un texto en español del Washington State Department of Agriculture, en Facebook.

El texto alerta sobre la posibilidad de que las semillas sean perjudiciales y califica estas acciones como una posible forma de ingresar productos agrícolas al país de formas no autorizadas: “Esto se conoce como contrabando agrícola. Repórtalo al USDA y mantén las semillas y los envases hasta que el USDA te instruya qué hacer con los paquetes y las semillas. Pueden ser necesitados como evidencia”.

Este es el listado de casi todos los estados donde ciudadanos han recibido las desconocidas semillas, según el diario neoyorquino: Washington, Virginia, Kentucky, Colorado, Delaware, Georgia, Iowa, Maryland, Minnesota, Mississippi, Wyoming, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, Carolina del Norte y del Sur, Dakota del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, West Virginia, Florida y Alabama.