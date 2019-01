Además, en un video difundido en las redes sociales, Silva expresa su “apego a la hoja de ruta del presidente encargado Juan Guaidó“.

La Casa Blanca celebró la decisión del coronel Silva a través de un mensaje publicado en Twitter por el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Garrett Marquis.

The Venezuelan Military Attaché in DC just confirmed constitutional allegiance to the interim President, Juan Guaido. An example that the role of the military is to protect constitutional order, not to sustain dictators and repress its own people. Encourage others to do the same.

— Garrett Marquis (@GMarquis45) January 26, 2019