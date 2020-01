Según Gómez, un miembro de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) agredió a su sobrina en repetidas ocasiones luego de que fueran interceptados ilegalmente, cuando iban de camino hacía un centro de salud del municipio Jesús María Semprún.

De igual manera, el hombre aseguró que ese día hubo un apagón en la región y que el militar, junto con otra persona, los persiguieron para golpearlos. Además, agregó que este utilizó la parte posterior de su fusil como si fuera un bate.

“Cuando veo que estos están armados, doy la vuelta para irnos. No obstante, el guardia nacional me alcanza a dar con el caño. Posteriormente, yo metí el codo para defender a la niña, pero el segundo golpe fue tan duro que no la pude proteger”, manifestó Nelson Gómez.