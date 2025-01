En la noche de este jueves 9 de enero, durante la emisión del programa ‘Milagros Leiva entrevista’ del canal Willax, se vivió un momento que estremeció a la televisión peruana.

En medio de la entrevista que estaba haciendo la periodista Milagros Leiva, una información le llegó a la comunicadora y la desconcentró por completo.

“Le tengo que pedir mil disculpas y le ruego que me perdone… No lo he escuchado. Le tengo que decir a la audiencia lo que está pasando, porque además la audiencia me quiere mucho”, aseguró Leiva, quien se excusó con su invitado por la repentina actitud que tomó.