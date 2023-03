Los comisionados de la ciudad de Miami Beach decidieron no mantener la restricción de toque de queda para el próximo fin de semana, ya que confían en que los controles de las autoridades serán fructíferos para evitar nuevos actos de violencia que dejaron a dos personas fallecidas y una herida.

Fue una votación de 4 a 3 a favor de que no se extienda la restricción de movilidad en la zona que se había implementado desde el domingo por la noche hasta el lunes por la mañana.

REMINDER: City of Miami Beach Issues State of Emergency & Curfew

A curfew will be in effect tonight from 11:59 PM – 6 AM on Mon, March 20, 2023 with separate emergency measures to be issued from Thu, March 23 – Mon, March 27, 2023. For more info, visit https://t.co/IxpnXlzkIo. pic.twitter.com/7BXVBydzGh

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) March 20, 2023