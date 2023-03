Las extremas condiciones climáticas en Estados Unidos han causado estragos por todo el país. Ya debería estar cambiando la temperatura, pero en varios puntos se siguen registrando heladas extremas y vientos rápidos que siguen afectando la cotidianidad de las personas.

(Le puede interesar: Tormentas y frío extremo dejan al menos 37 muertos en EE. UU.; hay gente atrapada en los carros)

Una situación casi fatal se presentó en el estado de Kentucky, en Estados Unidos, cuando un repartidor de mensajería de la compañía Fedex se salvó por pocos segundos de haber sido aplastado por un árbol que se cayó debido a los fuertes vientos que se estaban presentando.

👀CLOSE CALL!! Amazing video out of Erlanger, Kentucky of a @FedEx driver getting out of the way of a falling tree just in time! 👀 @Local12 pic.twitter.com/jeWoSKE5zJ

— John Gumm (@JohnGumm) March 4, 2023