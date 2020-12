La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el coronavirus no será la última pandemia y recordó que los avances sanitarios resultarán insuficientes si no hay cambios respecto al calentamiento global y el bienestar animal.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó ante “el peligro de los comportamientos a corto plazo”, en un mensaje de video grabado para la conmemoración el domingo del primer Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias.

“La historia nos muestra que no será la última pandemia”, afirmó y sostuvo que hay que sacar buenas lecciones de la pandemia del coronavirus.

“Durante mucho tiempo, el mundo actuó en medio de un ciclo de pánico y negación”, aseguró.

Today is the first ever International Day of Epidemic Preparedness. In the past 12 months, lives and livelihoods have been turned upside down by #COVID19. But over the years @WHO and our partners have warned that the world is not prepared for a pandemic.pic.twitter.com/lZiUD41S3U

