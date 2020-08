De acuerdo con Georges Kettaneh, presidente de la Cruz Roja libanesa, más de 500 heridos fueron remitidos al Hospital Hotel Dieu, ubicado en el centro de Beirut, indicó la cadena Al-Arabiya.

El informativo árabe, igualmente, indicó que en la Clínica Saint George de Geitawi los pacientes están siendo atendidos en el estacionamiento, ya que todo el lugar se quedó sin energía eléctrica por el violento estallido.

Una fuente del ministerio de Salud del país asiático, consultada por la agencia EFE, manifestó que hasta el momento se han registrado cerca de 63 fallecimientos y más de 3.000 personas lesionadas.

Michel Aoun, presidente de Líbano, ordenó movilizar al Ejército, habilitar la mayoría de instalaciones hospitalarias posibles para la atención de los heridos y la provisión de refugio a todos aquellos que se han visto desplazados por la deflagración.

Aunque las causas de la explosión no están todavía confirmadas, las autoridades siguen manejando la hipótesis de que la fuerte explosión se produjo en un almacén del puerto de Beirut y habría sido precedida por un incendio en un hangar de silos de trigo, concluyó la ANN.

🇱🇧 | URGENTE – TRAEGDIA EN LÍBANO: El hospital de Saint George en el barrio de Geitawi de Beirut ha sufrido daños y no tiene electricidad, y los médicos tratan a los pacientes en el estacionamiento luego de las explosiones en Port Beirut: pic.twitter.com/sw8uigih4d

