Las autoridades no han ofrecido aún una cifra de víctimas varias horas después de que se produjera la deflagración en un almacén de material explosivo en el puerto de la ciudad mediterránea.

La Cruz Roja Libanesa aún no ha informado del número de personas que ha atendido, pero aseguró que está recibiendo “miles de llamadas” a su teléfono de emergencia.

La organización ha desplegado más de 30 equipos para atender a los afectados y ha pedido a las ambulancias de todo el país que acudan a la capital, tal y como dijo a través de su cuenta oficial de Twitter.

Al mismo tiempo, centros hospitalarios y usuarios en las redes sociales están pidiendo donaciones de sangre urgentemente y otros afirman que los hospitales están desbordados.

Hospitals overwhelmed after Beirut explosion. In Geitawi, medical staff treating patients in a parking lot. pic.twitter.com/xwC3eBn49r

— Abby Sewell (@sewella) August 4, 2020