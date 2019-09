Fue el mismo menor de edad quien, en entrevista con las autoridades y después de alertarlas por teléfono, confesó que les había disparado a sus familiares con una pistola 9 milímetros que tiró en algún lugar, cerca de la vivienda donde se cometió el múltiple asesinato, señala el portal local Al.com.

Los hechos ocurrieron en la noche del lunes 2 de septiembre. En este momento, el presunto asesino ayuda a las autoridades a buscar el arma con la que habría cometido el crimen, que no se sabe cómo la habría obtenido.

Por ahora, no se reveló el parentesco exacto con cada uno de los familiares masacrados. Este es el trino de la policía anunciando el crimen.

BREAKING: Five people have been shot at a residence in the 16000 block of Ridge Rd in Elkmont. Three confirmed dead at the scene, two were airlifted in critical condition.

— Limestone Sheriff (@LimestoneCoSO) September 3, 2019