Sankin, mecánico de profesión, dijo que tenía 2 opciones: “pasar de largo o salvar al niño”, por lo que no se arrepiente de asesinar al pedófilo para salvar al menor de sus garras, publica Daily Mail.

Según las autoridades, citadas por el mismo medio, Sankin agarró un palo y mató a golpes a Zaitsev, luego de que este hubiera atraído a su apartamento a 2 menores de edad, de 10 y 14 años de edad.

El pedófilo, de 54 años, les dio alcohol y le pidió al adolescente que se desnudara y que en caso de no hacerlo lo asesinaría desmembrándolo, añaden los informes de la policía.

La policía lo acusó de usar fuerza desproporcionada contra el pedófilo, que durante la pelea se cayó y se golpeó la cabeza, quedando tirado, sin camiseta, en el suelo.

Vladimir Zaitsev falleció minutos más tarde cuando era trasladado en una ambulancia a un centro médico.

El caso del mecánico ha tomado importancia en Rusia, tanto así que 70.000 personas firmaron una petición para que lo perdonen, pues para ellos es un héroe que salvó a un menor de edad, detalla Daily Mail.

